Große Freude bei Einzelhändlern

Am Samstag, 31. August, dürfen sich die Besucher und Kunden der Wallfahrtsstadt auf „Hingucker der ganz besonderen Art“ freuen. Die „RCCR“ des Rotary-Club Kevelaer, besser bekannt als Oldtimer-Ausfahrt, führt über Hauptstraße, Kapellenplatz und Busmannstraße durch die Geschäftsstraßen. Mehr als 40 Fahrzeuge im Glanz von Chrom und Lack gehen mit der alten Bausubstanz und denkmalgeschützten Häusern eine Symbiose ein. Pastor und Rektor der Wallfahrt Stefan Dördelmann wird die Fahrzeuge mit dem Segen vor der Gnadenkapelle „auf Strecke“ über den gesamten Niederrhein schicken.

Als Vertreter der Kevelaerer Einzelhändler zeigen sich Bernward Simon (Hauptstraße) und Markus Kaenders (Busmannstraße) mit Wirtschaftsförderin Verena Rohde begeistert von der Streckenführung, die zweifelsohne Frequenzbringer für den Einzelhandel an diesem Samstagmorgen sein wird. Damit kehrt eine Veranstaltung in die Innenstadt zurück, die über drei Jahrzehnte Publikumsmagnet war. Alle Beteiligten sind sich einig, dass historische Fahrzeuge ausgezeichnet zum Ambiente der Stadt passen und Besucher und Einzelhändler dies zu wertschätzen wissen.

Die Oldtimer starten nach einem gemeinsamen Frühstück vor der Kulisse des Gradierwerks im Solegarten St. Jakob. Die Strecke führt von der Kevelaerer Innenstadt über den Niederrhein mit Stopps an verschiedenen Herrensitzen, mit Mittagspause auf der Rheinpromenade in Emmerich am Rhein und einem kurzen Stopp auf dem „Opschlag“ in Kleve und einem Besuch des Segel- und Sportflughafens in Goch-Asperden. Die Abschlussveranstaltung findet auf Einladung des Airport Weeze in der Flughafen-Gastronomie statt.

„Mit alten Autos für junge Menschen“, so ist der Benefiz-Zweck dieser Rallye überschrieben. Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit regional und international zugute. Wer Teil dieses Benefiz-Zweckes werden möchte, kann sich noch bis zum Veranstaltungstag über die Homepage des Rotary-Club Kevelaer anmelden. Die Freude an historischen Fahrzeugen, das Treffen Gleichgesinnter, die Wiedersehensfreude und der begeisternde Jubel der Zuschauer – bei der RCCR gibt es viele Gewinner. „Wir freuen uns über die großartige Beteiligung in diesem Jahr, danken allen Sponsoren und den vielen wohlwollenden Unterstützern bei Planung und Genehmigungen. Es ist wohltuend, dies zu erfahren“, freut sich Rotary-Präsident Thomas Prinz.