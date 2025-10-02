Große Feier zum 100. Geburtstag

Am 25. September 1925 wurde Allegunde Margarete Verhülsdonk – genannt Grete – in Balberg bei Sonsbeck geboren. Dort verbrachte sie eine, wie sie betont, schöne Kindheit mit ihren insgesamt acht Geschwistern. In dieser Zeit wurde sie oft Gretchen gerufen und liebte es, draußen zu spielen. Zur Schule ging sie in Kervenheim.

Nach der Schule begann sie, als Kindermädchen zu arbeiten. Ganze zehn Jahre verbrachte sie bei der gleichen Familie. Auch später hielt der Kontakt weiterhin.

Ihren zukünftigen Ehemann Wilhelm Wellmans traf Grete auf der Hochzeit ihrer Schwester. Wilhelm war ein Freund des Bräutigams. Die eigene Hochzeit folgte dann 1954.

Wilhelm arbeitete für die Molkerei in Wetten und so entschied das Paar, zwei Jahre nach der Hochzeit dort ein Haus zu bauen und sich dort niederzulassen. Die beiden bekamen zwei Kinder: Gerd (geb. 1955) und Wilhelm (geb. 1957).

1985 verlor Grete ihren Mann Wilhelm und 2009 musste sie auch den Verlust ihres Sohnes Gerd verkraften.

Grete ist immer gerne Fahrrad gefahren und ihre Handarbeiten waren bei der Adventsausstellung zu bekommen. Auch bei den Altennachmittagen hat sie immer gerne geholfen.

Wenn ihre neun Enkelkinder an Grete denken, dann erinnern sie sich gerne daran, wie sie gemeinsam Gesellschaftsspiele wie Rummy oder Memory gespielt haben. Auch an die Punikaflaschen und die Paprikaecken zu Feiern bei „Oma Oben“ denken sie noch oft zurück.

Dank ihrer Großmutter mussten sie nie kalte Füße ertragen, denn es gab regelmäßig selbstgemachte Wollsocken.

Besonders an Grete sind ihr Humor und ihre Neugier. Gerne hat sie von ihrer Wohnung oben die Geschehnisse auf der Straße beobachtet, oft auch in Gesellschaft ihrer Enkelkinder.

Auch heute noch interessiert sie sich für die Fußballergebnisse. Von Interesse dabei sind vor allem die Ergebnisse des SV Union Wetten und des FC Bayern München. Wenn der Letztere ein Tor schießt, gibt es ab und an mal einen Schnaps, den Grete gemeinsam mit ihrem Sohn Willi trinkt.

An ihrem großen Festtag konnte Grete bei sich zu Hause rund 150 Gäste begrüßen. Gekommen waren unter anderem ihre zwei Geschwister, neun Enkelkinder und elf Urenkelkinder sowie weitere Familie. Auch viele Nachbarn ließen es sich nicht nehmen, Gretes Ehrentag mit ihr zu feiern.

Ein ganz besonderer Gast war der Musikverein Wetten, der dem Geburtstagskind ein Ständchen spielte.