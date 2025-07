Grenzüberschreitender Niers-Radwanderweg

Im Rahmen des Raderlebnistages Niederrhein am Sonntag, 6. Juli, haben die Projektpartner aus der Stadt Mönchengladbach, dem Kreis Viersen, der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH und der niederländischen Gemeinde Gennep die neue kostenlose Faltkarte für den Niers-Radwanderweg vorgestellt und an Interessierte ausgegeben. Neben zahlreichen Ständen und Mitmachmöglichkeiten hatten die Besucherinnen und Besucher außerdem die Möglichkeit, zwei Routenvorschläge des Niers-Radwanderweges zu erkunden und im Rahmen einer geführten Radtour zu befahren.

Der 128 Kilometer lange Niers-Radwanderweg ist eine ausgeschilderte Route, die von der Quelle der Niers in Mönchengladbach über die Kreise Viersen und Kleve bis zur Gemeinde Gennep in den Niederlanden verläuft, wo der Fluss in die Maas mündet. Sie führt abseits städtischer Zentren durch die niederrheinische Kulturlandschaft und macht diese erlebbar.

Neu aufgelegt

Aufgrund des großen Interesses an der Radroute ist das Informationsmaterial nun neu aufgelegt worden. Aus ursprünglich drei Flyern wurde eine handliche Faltkarte sowohl auf Deutsch als auch auf Niederländisch erstellt, die den Verlauf der Route übersichtlich und anschaulich darstellt. Allgemeine Informationen und Highlights entlang des Niers-Radwanderweges runden die Faltkarte ab.

Die Karte ist kostenlos erhältlich bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH, Hoffmannallee 55 in 47533 Kleve, sowie in den Tourist Informationen der Städte und Gemeinden des Kreises. Interessierte können die Faltkarte auch per E-Mail an info@wfg-kreis-kleve.de oder telefonisch unter der 02821-72810 anfordern.

Das Projekt „Länderübergreifende Erneuerung der Informationsmaterialien für den Niers-Radwanderweg” wird durch das Interreg-Programm Deutschland-Nederland sowie seinen Programmpartnern ermöglicht und von der Europäischen Union (EU) kofinanziert.