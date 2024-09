Grenzenlose Unterhaltung

Die städtischen Kultur-Reihen „Theater“, „Kultur für Kinder“, „Puppenspiel 18+“ und „Konzerte & Shows“ halten erneut eine bunte Mischung für Jedermann bereit.

Am 27. September 2024 beginnt mit der Aufführung „Don Quichotte – Ein Spiel“ die Saison der Reihe „Puppenspiel 18+“ in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Sancho Panza erzählt in diesem Stück von seinen absurden Abenteuern, die er mit Don Quichotte erlebt hat.

Den Auftakt der Theaterreihe macht am 30. September 2024 im Konzert- und Bühnenhaus das ausverkaufte Theaterstück „Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal“ mit Tom Gerhardt. Für das Theaterstück, das um 20 Uhr beginnt, hat der neue Bühnenhaus-Gastronom Marc Moors einige Leckereien für die Theaterbesucher vorbereitet. Ab 19 Uhr sind die Speisen im Angebot.

Eintrittskarten für alle Theaterstücke, Aufführungen der Reihen „Puppenspiel 18+“, „Kultur für Kinder“ und „Konzerte & Shows“ sind im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich.

Infos und Buchung der Abonnements für die Theaterreihe und die Reihe „Puppenspiel 18+“ sind beim Kevelaer Marketing per E-Mail an kultur@kevelaer.de und telefonisch unter 02832-122-150 erhältlich und möglich.