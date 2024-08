Das dritte K-Vibez-Festival begeisterte auf der Hüls Grafitti und Skateboarding

/ von Lisa Schweren

Um und auf dem Skatepark war viel los Foto: LS

Rund um die Dreifachturnhalle lag am Samstag, 24. August 2024, ein ganz besonderer Geruch in der Luft: der von Sprayfarbe. Denn schon seit Freitagabend waren Grafitti-Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien am Werk, um die Wände der Turnhalle zu verschönern. Dabei ging es auch ganz schön hoch hinaus und es kamen mehrere Kräne zum Einsatz, um die großen Bilder auch in der Höhe möglich zu machen. Und das war nur eins der Dinge, die man beim dritten K-Vibez-Festival auf der Hüls beobachten konnte.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand auf jeden Fall das Skateboarding. Gleich drei Contests fanden im Skatepark Kevelaer statt. Kevelaer war einer der Stops des „Grenzland Cups“, der als inoffizielle westdeutsche Meisterschaft verstanden wird und Skateboard-Amateuren offen steht. Das Finale des Contests findet am Samstag, 31. August 2024, in Mönchengladbach statt. Die Veranstalter vom Verein „Lass rollen“ organisierten außerdem einen „Kids“-Contest für Kinder unter 14 Jahren und einen „Profi“-Contest, an dem sogar der amtierende deutsche Meister teilnahm.

Die Skateanlage in Kevelaer schien dafür perfekt. So merkte der Moderator der Conteste „OG Pav“ an, dass der Skatepark in Kevelaer besser sei als der in seiner Heimat Aachen. Auch sei er nichts für Anfänger. „Es ist alles schon echt steil“, so OG Pav.

Aber wie läuft so ein Contest überhaupt ab? Bei dem „Ladies“-Contest als Teil des Grenzland Cups gab es zunächst eine Qualifikation. Bei dieser hatte jede Teilnehmerin zwei Läufe…