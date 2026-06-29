Graffiti kreativ entdecken: Wildes Zeichenatelier lädt junge Talente ein

Kreativer Freiraum für Kinder und Jugendliche

Kevelaer. Das Niederrheinische Museum öffnet erneut seine Türen für junge Kreative: Am Freitag, 3. Juli 2026, steht von 15:00 bis 16:30 Uhr alles im Zeichen moderner Schriftkunst und urbaner Gestaltung. Im Rahmen der beliebten Workshop-Reihe „Wildes Zeichenatelier“ dreht sich diesmal unter dem Titel „Zeichen setzen. Graffiti-Entwürfe auf Papier“ alles um die Welt der Street Art.

Dabei richtet sich das Angebot gezielt an Kinder und Jugendliche aus Kevelaer und Umgebung, die Lust haben, sich gestalterisch auszuprobieren – ganz gleich, ob erste Zeichenversuche oder bereits vorhandenes Interesse an kreativen Techniken.

Von der Idee zum eigenen Kunstwerk

Im Mittelpunkt des Workshops steht die Entwicklung eigener Graffiti-Entwürfe. Die Teilnehmenden lernen, wie sich Schriftzüge und Motive im typischen Street-Art-Stil gestalten lassen. Schritt für Schritt entstehen aus ersten Skizzen individuelle Designs, die anschließend mit Brush Pens und Aqua Brushes farblich ausgearbeitet werden.

Der besondere Reiz liegt dabei in der Verbindung von Technik und persönlichem Ausdruck: Jeder Entwurf wird zum Unikat, das die eigene Handschrift der jungen Künstlerinnen und Künstler trägt.

Niederschwelliger Zugang zur Kunst

Das Konzept des „Wilden Zeichenateliers“ setzt bewusst auf einen unkomplizierten Zugang zur Kunst. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, eine Anmeldung ist ebenfalls nicht notwendig. Damit bleibt das Angebot niedrigschwellig und offen für alle, die sich spontan inspirieren lassen möchten.

Das Niederrheinische Museum Kevelaer unterstreicht mit diesem Format einmal mehr seine Rolle als lebendiger Kulturort für die Region. Gerade für junge Menschen entsteht hier ein Raum, in dem Kreativität gefördert und künstlerisches Selbstbewusstsein gestärkt wird.