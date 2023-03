Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten Sternstunden des Musicals im Bühnenhaus Wenn Graf von Krolock auf die Eiskönigin trifft

/ von Verena Pichmann

Der Auftritt der Nonnen aus dem Musical „Sister Act“ sorgte für viele Lacher im Publikum. Foto: VP

Am vergangenen Freitag, 3. März, erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer im gut besuchten Konzert- und Bühnenhaus mit der Show „Musical Starlights – Best of Musicals“ eine bunte Reise durch die Welt der Musicals. Moderator Thomas Jürning, die Darstellerinnen Diane Lübbert und Annemarie Reuter sowie die Darsteller Werner Wulz und Patrick Stangl boten ein vielfältiges Programm und überzeugten dabei mit ihren Gesangs- und Tanzkünsten.

“Die Eiskönigin”, “Phantom der Oper”, “Rebecca”

Dabei wurden aus den vorgestellten Musicals bis zu drei Stücke vorgetragen, durch die die Zuschauerinnen und Zuschauern in die jeweilige Geschichte eintauchen konnten. Den Anfang machte das aktuell in Hamburg aufgeführte Musical „Die Eiskönigin“, das Lied „Lass jetzt los“ aus dem weltweit erfolgreichen Disney-Film ist seit zehn Jahren ein Dauerbrenner in den Kinderzimmern. Weiter ging es mit Stücken aus „Liebe stirbt nie“, der Fortsetzung vom Welterfolg „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber. Etwas weniger bekannt, aber sehr sehenswert auch die düstere Inszenierung des Musicals „Rebecca“. Aus der Romanvorlage von Daphne du Maurier machte Alfred Hitchcock 1940 einen oscarprämierten Film.

Anschließend gab es mit dem „Glöckner von Notre Dame“ wieder einen Abstecher in die auf Disney-Filmen basierenden Musicals. Die Show bewegte sich nicht nur gesanglich auf hohem Niveau, auch die Kost…