157 Kinder bereiten sich aktuell in den katholischen Gemeinden Kevelaers auf ihre Erstkommunion vor. 32 Jungen und Mädchen feiern am Sonntag, 28. April, 27 Kinder am Sonntag, 5. Mai in St. Antonius Kevelaer und 29 Kinder an St. Marien ihre Erstkommunion.