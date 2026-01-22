Gospelkonzert der New Gospel Voices

Am Samstag, 7. Februar, um 16:30 Uhr lädt der Caritasverband Geldern-Kevelaer zu einem Gospelkonzert mit dem Chor „New Gospel Voices“ in der Clemenskirche im Klostergarten Kevelaer (Klostergarten 1) ein. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang wird eine Hutkollekte gehalten.

Der gemischte Gospelchor New Gospel Voices aus Wesel-Flüren wurde 2005 gegründet und zählt heute rund 30 aktive Sängerinnen und Sänger unterschiedlichster Altersgruppen. Unter der musikalischen Leitung von Chorleiter Garrelf Hagedorn begeistert das Ensemble seit vielen Jahren sein Publikum. Die New Gospel Voices sind bekannt für mehrstimmige A-cappella-Darbietungen und singen Gospels und traditionelle Lieder aus verschiedenen Ländern.

Der Chor präsentiert ein vielseitiges Programm von schwungvollen Gospelsongs bis zu einfühlsamen Spirituals, getragen vom energiegeladenen Gesang aller Stimmen. Im vergangenen Jahr feierte der Chor sein 20-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert, womit er auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Gospelmusik und besondere Projekte zurückblicken kann.

Der Caritasverband und die New Gospel Voices laden alle Interessierten herzlich zu diesem besonderen Konzert ein und freuen sich auf zahlreiche Besucher.