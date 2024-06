Golfen und helfen

Der Golfclub Schloss Haag e.V. hat am 20. Mai 2024 zum Benefiz-Golf-Turnier eingeladen. Der größte Gewinner stand bereits vor dem Turnier fest: die Deutsche KinderKrebshilfe. 53 Golferinnen und Golfer waren der Einladung gefolgt und unterstützten die gemeinnützige Organisation mit insgesamt 2.500 Euro.

Sportlich gingen Barbara Webel und Robert Noy als Bruttosieger hervor. Robert Noy, Lutz Nebel und Regina Kunick sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklassen.

Regionalfinale

Sie haben sich damit für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosiegerinnen und -sieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in das Bundesfinale. Das Finale findet am 5. Oktober 2024 im Aachener Golf Club 1927 e.V. statt.

Rund 120 Golfclubs richten von Ende März bis August 2024 ein Charity-Golfwettspiel im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie aus. Im vergangenen Jahr spendeten Deutschlands Golferinnen und Golfer insgesamt 300.000 Euro für krebskranke Men-schen. Dank der ungebrochenen Spendenbereitschaft engagierter Bürgerinnen und Bür-ger und auch dank der Erlöse aus den bundesweiten Golf-Wettspielen können die Deut-sche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe eine Vielzahl von Forschungsvorhaben, aber auch zahlreiche andere Projekte und Initiativen auf allen Gebieten der Krebsbekämpfung finanzieren. Denn die Arbeit der gemeinnützigen Organisation wird ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen finanziert.

Generalsponsor

Große Unterstützung erhalten die 43. Golf-Wettspiele von dem langjährigen Generalsponsor DekaBank. Das Wertpapierhaus der Sparkassen stellt die Siegerpreise für die gesamte Turnierserie. Somit kommt der gesamte Spendenerlös aller im Rahmen der Golf-Wettspiele ausgetragenen Turniere unmittelbar der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe zugute.