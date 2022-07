Vor 25 Jahren begann Martin Geurts seine Ausbildung in der Goldschmiede Polders Goldschmied feiert silbernes Betriebsjubiläum

Martin Geurts mit seinem Meisterstück. Fotos: nick

Wenn ein Kevelaerer Goldschmied ein silbernes Jubiläum feiert, ist sicherlich schon dies allein einen Blick auf Leben und Werk wert. Bei Martin Geurts gibt‘s allerdings ein paar Besonderheiten, die einen zweiten und dritten Blick lohnenswert machen.

Da ist zunächst einmal der Betrieb, in dem Martin Geurts seine Ausbildung machte – und dem er bis heute treu geblieben ist. Die Goldschmiede Polders ist eines jener Kevelaerer Traditionsunternehmen, die über mehrere Generationen einer Familie ihren guten Namen behielten und die bis heute das Rückgrat des unternehmergeführten Handels und Handwerks in der Wallfahrtsstadt bilden. Seit fast genau 160 Jahren ist die Goldschmiede in Kevelaer ansässig – ein Geburtstag, über den noch zu berichten sein wird.

Die Familienbande waren es auch, die den gebürtigen Materborner Martin Geurts in die Marienstadt brachten. Pastor Heinz Polders, Bruder des Kevelaerer Goldschmieds Wilhelm Polders, überzeugte den Materborner Ministraten Martin Geurts davon, in der Pilgerstadt um ein Praktikum vorzusprechen. Das mündete alsbald in eine Lehre. Das war vor 25 Jahren, 1997, und nach dreienhalb Jahren war‘s vollbracht – das Gesellenstück, ein Armband, bekam d…