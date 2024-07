Goldhochzeit Ehepaar Gutesa

Am 5. Juli 1974 gaben sich Brankica und Bozo Gutesa im Alten Rathaus zu Kevelaer das Jawort. Am Freitag, 5. Juli 2024, feierten sie im Hotel-Restaurant Zur Brücke in Kevelaer das Fest der Goldenen Hochzeit. Familie, Freunde und befreundete Schützen waren eingeladen und feierten ihren Ehrentag. Alle Gäste wünschten den beiden 50 weitere glücklichen Jahre.