Golddorf erstrahlt im Advent

Was im Advent 2022 als Experiment begonnen hat, darf man im Winter 2025 wohl eine schöne Tradition nennen! Auch in diesem Jahr öffnet Abend für Abend eine weitere Familie, eine Nachbarschaft oder eine Einrichtung ein adventlich geschmücktes Fenster ihres Hauses und macht das Dorf zu einem großen, lebendigen Adventskalender. „Wir laden herzlich ein zu einem abendlichen Spaziergang von Fenster zu Fenster und wünschen eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit“, so Anne Düngelhoef und Julia Servas vom Gemeindeausschuss St. Urbanus.

Von Fenster zu Fenster

Montag, 01. Dezember Mitmach-Aktion auf dem Adventsmarkt, Jugendraum am „Alten Rathaus“

Dienstag, 02. Dezember Familie Schlabbers, Achterhoek 1

Mittwoch, 03. Dezember Sterntaler Kindergarten, Neuer Markt 9

Donnerstag, 04. Dezember Familien Petzchen/Muley, Urbanusstr. 44/46

Freitag, 05. Dezember Nachbarschaft „In de Berken“, um Hs.-Nr. 37

Samstag, 06. Dezember Familie Aben, Eichendorffstr. 16

Sonntag, 07. Dezember Familie Relouw, Paßkath 9

Montag, 08. Dezember Nachbarschaft „Paßkath/Wendehammer“

Dienstag, 09. Dezember Urbanus-Kindergarten, Pastoratsweg 4

Mittwoch, 10. Dezember Familie Bienemann, Hoher Weg 17b

Donnerstag, 11. Dezember Familie Verhoeven, Urbanusstr. 4

Freitag, 12. Dezember Familie Lucyga, Amselweg 7

Samstag, 13. Dezember Familie Jahn, Gartenstraße 7

Sonntag, 14. Dezember Familie Eichhof, Tichelweg 18

Montag, 15. Dezember Katharinenhaus, Pastoratsweg 1

Dienstag, 16. Dezember Familie Mülders, Urbanusstr. 31

Mittwoch, 17. Dezember Team Physiotherapie Hendrix, Markstraße 14

Donnerstag, 18. Dezember Nachbarschaft „In de Hööf“/Wendehammer

Freitag, 19. Dezember Familie Teller-Weyers Rühlenstr. 12

Samstag, 20. Dezember Familie Dahlmann, Grüner Weg 15

Sonntag, 21. Dezember Familie Servas, Klosbremm 21

Sonntag, 22 Dezember Nachbarschaft „Viktoriaweg“

Montag, 23. Dezember Familie Gietmann, Klosbremm 60

Mittwoch, 24. Dezember St. Urbanus Kirche.