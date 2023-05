Am Wochenende feierte der Kindergarten „Sterntaler“ ein fröhliches Frühlingsfest Glückliche Gesichter und Kinderaugen

Lustige Tänze führten die Sterntaler-Kinder für die Besucherinnen und Besucher des Frühlingsfestes auf. Foto: JvS

„Wir sind aus weichem Gummi und tanzen einen Flummi. Kommt und tanzt alle mit!“ Das ließen sich die Eltern, Großeltern und weiteren Besucherinnen und Besucher beim Frühlingsfest des Kindergartens „Sterntaler“ in Winnekendonk nicht zweimal sagen. Sofort wurde geklatscht, mitgewippt und das Smartphone gezückt, um die Darbietung der KiGa-Kinder voller Stolz festzuhalten. Denn: Die Kleinen hatten was Großes vorbereitet. Zusammen mit ihren Erzieherinnen führten sie lustige Tänze auf, klatschten in die Hände, drehten sich im Kreis und sorgten für ausgelassene Stimmung.

Überhaupt gab es auf dem gesamten Gelände des Kindergartens am Neuen Markt für Groß und Klein einiges zu bestaunen, erleben und vor allem auszuprobieren: Seine Fahrkünste konnte man im Bobbycar-Parcours unter Beweis stellen oder sich an kreativen Spielideen wie zum Beispiel einer Melkstation austoben. Auch ein Kasperletheater durfte natürlich nicht fehlen. Stärken konnten sich die Kinder und Erwachsenen mit selbstgebackenem Kuchen, Herzhaftem vom Grill sowie verschiedenen Kalt- und Heißgetränken.

„Schön, dass unser Fest so gut besucht ist“, freuen sich Julia Simmes und Anne Teller-Weyers über die positive Resonanz. Die beiden Frauen sind Vorsitzende des Vorstands der Elterninitiative Sterntaler e. V. und engagieren sich rein ehrenamtlich für die Belange der Kindertagesstätte. „Mit unserem Frühlingsfest wollen wir sowohl Eltern und Angehörigen unserer Gruppenkinder die Möglichkeit geben, unsere Einrichtung noch besser kennenzulernen, unsere Arbeit aber auch allen anderen Interessierten näherbringen“,…