Glaubhaft starkes Musikpotpourri

Zuhause ist da, wo … die Seele singt. Am vergangenen Samstag lud die Chorgruppe „Glaubhaft“ anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens zu einem besonderen Konzert in die St. Urbanuskirche in Winnekendonk.

Der tragende Gedanke dieses Konzertnachmittags lautete „Zuhause“, im Rahmen dessen gab es ein Potpourri aus verschiedenen Gospelsongs, neuen, geistlichen Liedern – unter anderem „I Will Carry You …“ oder „Und meine Seele singt mit dir, Gott mein Retter …“.

Eine besondere Hommage an den Heimatort Winnekendonk berührte besonders. Zu „Wenn die Seele singt“ präsentierte die Chorgemeinschaft einen Bilderreigen des Ortes an der großen Leinwand im Altarraum der Kirche und unterlegte die Bilderreihe gesanglich stark.

Die 25 Sängerinnen, drei Sänger und sechs Instrumentalisten boten den Gästen in der vollbesetzten Kirche ein einstündiges und buntes Potpourri aus geistlich geprägten Liedern, das bei den Gästen einen starken Eindruck hinterließ, was diese mit einem entsprechend starken und lang anhaltenden Beifall honorierten.