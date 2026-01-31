Glaube zum Mitfeiern an Sankt Antonius

Zum Familienliturgiekreis an Sankt Antonius Kevelaer erklärt Nina Verheyen:

„Im Juli 2025 haben wir uns mit fünf Müttern zusammengetan, um neuen Wind in die Familiengottesdienste der Gemeinde Sankt Antonius Kevelaer zu bringen. Seitdem bereiten wir abwechselnd mit dem Chor der Antonies und den Kommuniongruppen der Gemeinde Gottesdienste vor und gestalten diese mit viel Engagement, Kreativität und Freude am Glauben.

Uns ist wichtig, dass sich JEDER – Groß und Klein, Alt und Jung – im Gottesdienst willkommen fühlt und aktiv mitfeiern kann. Familien mit Kindern scheuen oft vor einem Gottesdienstbesuch, denn Kinder sind nicht immer brav, sondern lebendig, neugierig, manchmal auch laut oder unruhig. Genauso möchten wir sie im Gottesdienst erleben. Denn Kinder dürfen Kinder sein! Mit kindgerechten Elementen, anschaulichen Erzählungen und Mitmachaktionen wollen wir den Glauben verständlich und interessant machen – nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie.

Feste Symbole geben uns dabei Orientierung und sorgen für Wiedererkennung. So begleitet uns zum Beispiel unsere Gottesdienstkerze durch jede Feier und wird in jedem Gottesdienst um ein passendes Symbol aus Wachs erweitert. Auch das gemeinsame Vaterunser der Kinder mit dem Pastor im Altarraum darf in keinem Gottesdienst fehlen und damit es nicht nur was „auf die Ohren“ gibt, geben wir meist noch eine Kleinigkeit nach dem Gottesdienst mit nach Hause. So bleibt das Erlebte und Gehörte länger im Kopf und kann auch zuhause noch weiter besprochen werden. Und falls während des Gottesdienstes doch mal Langeweile bei den Kindern aufkommt, dürfen sich diese gerne an der bereitstehenden Bücherkiste frei bedienen.

Natürlich ist Gottesdienst auch immer Gebet, Lob, Dank und Bitte. Dieses möchten wir familiengerecht und gleichzeitig angepasst an unsere Lebenswirklichkeit umsetzen und Vielfalt in die Gottesdienstordnung bringen.

Denn wir sind überzeugt: Kirche darf und soll auch Spaß machen. Gemeinsam glauben, feiern, lachen und nachdenken – das ist unser Ziel im Familienliturgiekreis.

Aktuelle Termine sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden.“