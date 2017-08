Glasfaser: Beratung in Winnekendonk

Winnekendonk. Zahlreiche weitere Orte im Kreis Kleve haben in den letzten Wochen die Nachfragebündelung zum Glasfaserausbau erfolgreich geschafft. Nun steht Winnekendonk auch kurz davor, die gesteckten Ziele zu erreichen. In Winnekendonk liegt die Konzentration aufgrund der hohen Vertragsdichte auf dem nördlichen und dem südlichen Teil. In Winnekendonk Nord werden noch 25 Verträge benötigt. In Süden von Winnekendonk fehlen derzeit lediglich 16 Verträge. „Im gesamten Kreis Kleve sind wir sehr erfolgreich unterwegs. Gerne würden wir im Rahmen der Gesamtplanung auch Winnekendonk ans Netz bringen. Wir appellieren an alle Unentschlossenen, sich an den kommenden Beratungstagen über Leistungen und den eigenen Mehrwert zu informieren“, resümiert Projektleiter Dietmar Rotering von Deutsche Glasfaser. Die Beratungsteams von Deutsche Glasfaser sind an folgenden Terminen vor Ort:

Servicepunkt Winnekendonk,

Kevelaer Straße 16, 47626 Kevelaer

24.08.2017, Donnerstag: 14 -19 Uhr,

25.08.2017, Freitag: 14 -19 Uhr,

26.08.2017, Samstag: 10 – 15 Uhr,

27.08.2017, Montag: 10 – 19 Uhr.

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.