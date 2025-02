Girls‘ Day und Boys‘ Day in Kevelaer

Auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer möchte dieses Jahr Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klasse die Möglichkeit geben, die Vielfalt der Verwaltungsbereiche frei von Geschlechterklischees und frei von Rollenbildern kennenzulernen und nach ihren eigenen Interessen und Fähigkeiten zu entdecken.

Der Girls‘ Day und Boys‘ Day, der Mädchen- bzw. Jungen-Zukunftstag, ist ein bundesweiter Aktionstag zur Förderung von Mädchen oder Jungen in Berufen, in denen Frauen oder Männer bisher unterrepräsentiert sind – also ihr Anteil bei weniger als 40 Prozent liegt.

So ist beispielsweise der Bereich Handwerk oder IT häufig noch männerdominiert, wobei im Gegenzug unter anderem in Bereichen der Dienstleistungen und Erziehung überwiegend Frauen tätig sind.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bietet am diesjährigen Girls‘ Day und Boys‘ Day-Aktionstag Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klasse die Möglichkeit, in bestimmte Bereiche der Verwaltung „reinzuschnuppern“.

So kann am Boys‘ Day neben dem Verwaltungsbereich auch der Bereich Tourismus erkundet werden und beim Girls‘ Day ist es möglich, den Mitarbeitenden des Betriebshofes, des Bäderbereichs oder des Konzert- und Bühnenhauses (Veranstaltungstechnik) über die Schulter zu schauen.

Fragen?

Für Fragen zum Girls‘- und Boys‘ Day stehen die Gleichstellungsbeauftragte Christiane Peulen (Tel. 02832 122-567, E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@kevelaer.de) oder Theresa Langenhoff vom Personalmanagement (Tel. 02832 122-326, E-Mail:theresa.langenhoff@kevelaer.de) gerne zur Verfügung.

Interessierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 können sich über eine Online-Plattform, den sogenannten Girls‘ Day-Radar oder Boys‘ Day-Radar, anmelden.

Diese geben einen Überblick über die verfügbaren Plätze und Bereiche und können über den jeweiligen Link aufgerufen werden (https://www.girls-day.de/Radar, https://www.boys-day.de/boys-day-radar).

Auch Jugendliche, die sich ihrem biologischen Geschlecht nicht zugehörig fühlen oder sich keinem Geschlecht zuordnen, können sich individuell bei den Angeboten der Stadtverwaltung Kevelaer zum Girls‘ Day und Boys‘ Day auf der genannten Plattform anmelden.