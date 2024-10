Gewinner der Gewerbefest-Rallye erhalten Preise

Am 29. September 2024 von 11 bis 17 Uhr fand im Gewerbegebiet Süd in der Delbrückstraße, Haagscher Weg und der Zeppelinstraße das erste Gewerbefest seit den 80er Jahren statt. Besucher konnten ein buntes Programm, das sowohl für Familien als auch für alle anderen Interessierten zahlreiche Attraktionen bereithielt, erleben.

Über 70 Aussteller

Die Organisatoren Marco Eichhoff, Klaus Bückendorf, Christian Schlabbers, Franz-Josef Schiffer und Willi Rühl konnten über 70 Aussteller für das Gewerbefest gewinnen. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch die Volksbank an der Niers eG und die Sparkasse Rhein-Maas.

Das Gewerbefest bot Trödelmarkt, Kinderprogramm mit Spielstationen, Bastelaktionen und vieles mehr, kulinarische Genüsse hiesiger Betriebe, Baggerführerschein, Ballon am Kran und die Mitmach-Rallye, bei der es galt, acht Fragen zu beantworten.

Lisa Hoverath, Stephan Simmes sowie Annette Erretkamps haben an allen acht Stationen bewiesen, dass Schätzen ihre Stärke ist, denn es galt Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel: „Wie viele Schrauben befinden sich in dem Glas?“ Dabei hat Annette Erretkamps tatkräftige Unterstützung von ihren Enkeln bekommen, denen die Rallye so viel Spaß gemacht hat, dass diese als Dankeschön sogar ein tolles Bild gemalt haben.

Die glücklichen Gewinner können sich über folgende Preise freuen:

1. Platz: Mobile Sauna für ein Wochenende (von WC-Kevelaer)

2. Platz: Rundflug (von Louven-Anhänger Autohaus Boll GmbH)

3. Platz: Eine große Pflanze (von Gartencenter Breuer)

4. – 6. Platz: Je eine KevelaerCard im Wert von 50 Euro (von Kevelaer Marketing).