Gewinner der Aktion Herzenswünsche

Die Liste der Gewinner der Herbrand-Aktion aus Kevelaer ist lang: Im Rahmen der Jubiläumsaktion gab es beispielsweise ein neues Dreirad und Trinkflaschen für die Evgl. Tageseinrichtung für Kinder „Jona“ in Kevelaer, neue Spielsachen für das Spielehäuschen auf dem Pausenhof der St.-Hubertus-Grundschule in Kevelaer, und eine mobile Ersatzbank und Trainingsausrüstung für die jüngsten Fußball der DJK Twisteden. Die St.-Seb.-Schützenbruderschaft Kervenheim / Kervendonk kaufte sich elektronische Luftgewehrstände inklusive Steuerung, die Ballettschule Pascall in Kevelaer bekam Trainingshosen, die Elterninitiative Marienkäfer wurde beim Kauf des Flexiwagens unterstützt, Felix Kauertz wurde mit einem Satz Reifen die Teilnahme am Yamaha R7 Cup 2024 ermöglicht und der Kevelaerer SV 1890/1920 bekam einen Kühlschrank für die Volleyballer und für die Handball F-Jugend Hilfe bei einem Ausflug als Teambuildingmaßnahme. Die Herren III laufen in neuen Trikots auf. Steckenpferde bekam die Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer, der Rentnertreff der ehemaligen Herbrand-Mitarbeiter freute sich über die Einladung zum Frühstück. Die Damen von Union Wetten 1921 erhielten Trainingsshirts.

Die Herbrand Gruppe erinnerte mit ihrer Aktion an Josef Herbrand. Er legte vor 90 Jahren mit der Gründung seines Mercedes-Autohauses in Goch den Grundstein für die Herbrand Gruppe. Daraus entwickelte sich ein Unternehmen, das heute mit 19 Centern in 16 Städten im Westmünsterland und am Niederrhein von Bergheim bis Gescher zu finden ist. 1300 Mitarbeiter, davon 200 Auszubildende, arbeiten für Herbrand in 60 verschiedenen Berufen.

Im Jubiläumsjahr verloste Herbrand 90-mal Sachleistungen im Wert von bis zu 500 Euro. 45 Projekte wurden auf Vorschläge aus der Belegschaft vergeben, die anderen 45 Projekte wurden für öffentliche Initiativen und Organisationen angeboten und durch ein Onlinevoting ausgewählt. Fünf Projekte wurden von der Herbrand-Geschäftsleitung als Herzensprojekte ausgewählt.

Zum Firmenjubiläum hatte Herbrand auf seiner Homepage eine umfassende und reichlich bebilderte Chronik erstellt. Man kann die spannende Geschichte vom Sonsbecker Apothekersohn Josef Herbrand (1904 -1967) bis zu den heutigen Geschäftsführern Richard Lacek-Herbrand und Sven Holtermann verfolgen. Die Enkel des Firmengründers sind heute für das Familienunternehmen verantwortlich. Die Chronik findet man auf www.herbrand.de/chronik.

Mehr zur Aktion Herzenswünsche und den Gewinnern im Kundenmagazin der Herbrand Gruppe unter www.herbrand.de/autovisionen.