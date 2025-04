Gesundheitsangebot am Ostermontag

Die Ostertage stehen vor der Tür, die Menschen finden sich zusammen und genießen gemeinsam die längeren Sonnenstunden.

Das Kevelaer Marketing bietet unter dem Motto „Entspannung und Kultur am Ostermontag“ eine tolle Gelegenheit, den Einklang aus Gesundheit und Geschichte zu erleben.

Das beliebte Inhalatorium im Solegarten St. Jakob und die abwechslungsreiche Einzelgastführung zum Stelen-Rundweg ergänzen sich gegenseitig und bieten ein Programm, das individuell zusammengesetzt werden kann.

Interessierte haben die Möglichkeit, vor der Einzelgastführung mit einer etwa 25-minütigen Sitzung im Inhalatorium im Solegarten St. Jakob in das Programm zu starten. Die salzhaltige Luft, die hier eingeatmet wird, wirkt sich positiv auf die Atemwege aus und unterstützt bei der Linderung von Beschwerden wie Erkältungen, Atemwegsinfektionen und Allergien. Eine Anwendung kostet 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre. Tickets können direkt am Automaten neben dem Gradierwerk oder in der Tourist Information erworben werden.

Um 14 Uhr startet dann der Stelen-Rundgang an der Tourist Information, der mit seinen informativen Tafeln die Geschichte der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf eine spannende und anschauliche Weise erlebbar macht. Die Cortenstahl-Stelen porträtieren bedeutende Persönlichkeiten, die die Stadt geprägt haben, und zeigen Orte, die in der Geschichte Kevelaers eine wichtige Rolle spielten.

Der drei Kilometer lange Rundgang führt durch das Stadtgebiet und endet in der Innenstadt. Hier bietet sich anschließend eine gemütliche Pause an, um bei einem Stück Kuchen und einem leckeren Kaffee die Eindrücke des Tages Revue passieren und den Feiertag entspannt ausklingen zu lassen.

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf im Ticketshop und in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können auch spontan zum Treffpunkt kommen und sich vor Ort für die Führungen anmelden.

Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.