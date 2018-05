Es war nur eine Handvoll von Seniorinnen, die auf Einladung der Pfarrcaritas St. Marien den Weg in das Petrus-Canisius-Haus gefunden hatten. Dort ließen sie sich zu den Themen „Enkeltrick“und „falsche Polizisten“ aufklären. „Wir haben mit mehr Zuspruch gerechnet. Aber wenn wir hier die Botschaft rüberbringen und Sie alle was mitnehmen, dann ist das ein Anfang“, begrüßte Silvia Rommen-Ahlbrecht von der Pfarrcaritas die Damen und die Seniorenbeauftragte der Klever Kreispolizei, Stefanie Bodden-Bergau. Die Kriminalhauptkomissarin, die zuvor schon in anderen Deliktbereichen tätig war, hielt anschließend einen rund einstündigen Vortrag, der sehr aufschlussreich die aktuellen Bedrohung organisierter Banden mit Hilfe des „Enkeltricks“ und der Masche des „falschen Polizisten“ auch im Kreis Kleve darstellte.



Die Deliktzahlen zum Nachteil der Senioren seien stark angestiegen, verdeutlichte die Kommissarin und nannte für den Kreis Kleve die Schadenssumme von 663.229 Euro. „Die können wir wegen der Dunkelziffer locker verdoppeln“, versicherte sie. Betroffene würden sich sehr oft schämen und solche Delikte gar nicht erst anzeigen.

Der Enkeltrick sei bereits seit 20 Jahren auf hohem Niveau existent, so die Fachexpertin. Oft suchten sich die Täter ihre Opfer über älter klingend…

