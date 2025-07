Am 20. und 21. September feiert die „MYROKRAFTBAR“ ihre große Eröffnung Gesunde Ernährung erleben

/ von Lisa Schweren

Nick Bol und Kim Willems freuen sich schon auf die Eröffnung Foto: LS

Fitness alleine reicht nicht, um ein ganzheitlich gesundes Leben zu führen. Auch die Ernährung muss passen. Deshalb haben sich Nick Bol und Kim Willems dazu entschlossen, ein gesundes Restaurant mitten in Kevelaer zu eröffnen. Ihre „MYOKRAFTBAR“ öffnet am 20. und 21. September zum ersten Mal ihre Türen in der Luxemburger Galerie, direkt gegenüber von „MYOKRAFT“.

Mit 36 Sitzplätzen lädt das Restaurant bald zum Verweilen ein. Doch nicht alle Sitzplätze sind normale Stühle. Mit einigen Schaukeltischen bietet das Restaurant ein Highlight. Doch auch „To-Go“ werden viele Produkte angeboten. Ob Smoothies, Säfte, Kaffee-Varianten in heiß und kalt oder Shakes nach dem Training oder der Therapie, bei Myokraft kommt man hier auf seine Kosten. Doch wie Bol betont: „Wir sind für alle offen.“

So werden neben den Getränken auch reichhaltige Frühstücksplatten mit Broten von der Bäckerei Vloet angeboten, aber auch Frühstücksbowls und Eiergerichte stehen auf der Karte. Zum Mittag soll es dann herzhafte Bowls und Wraps geben.

Ziel von Bol und Willems ist dabei, zu zeigen, dass gesunde Ernährung nicht schwer sein muss. Auch Verzicht oder Geschmacksabstriche sind nicht nötig. Nach der Eröffnung kann man sich immer dienstags bis sonntags von 9 bis 15 Uhr selber davon überzeugen.

Eröffnungswochenende

Auch zur Eröffnung laden Bol und Willems…