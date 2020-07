Gesund durch die Schwangerschaft

Vor acht Jahren fand Eva van Meegern mit ihrer ersten Yogastunde den Einstieg in einen neuen Sportbereich. Dass sie heute selbst als Yogalehrerin tätig sein wird, war zu diesem Zeitpunkt gar nicht ihr Ziel. Die 32-jährige zweifache Mutter zog vor einem Jahr mit ihrem Mann und der zweijährigen Tochter von Düsseldorf nach Kevelaer. Sie möchte das Yoga-Angebot in der Wallfahrtsstadt ausbauen und bietet dafür neben den bestehenden „Yoga-Klassen“ ab dem 10. August 2020 einen Kurs speziell für Schwangere an.

KB: Wie haben Sie selbst zum Yoga gefunden?

Eva van Meegern: Mein bester Freund, mit dem ich heute verheiratet bin und eine 2-jährige Tochter habe, überredete mich damals, ihn zum Yoga zu begleiten...