Gesucht: Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter

Menschen in ihrer letzten Lebensphase einfühlsam begleiten – wer sich dieser wertvollen Aufgabe widmen möchte, kann sich im kommenden Herbst in einem kostenlosen Kurs beim Caritasverband Geldern-Kevelaer dafür qualifizieren.

Der nächste Befähigungs- und Ermutigungskurs für die ambulante Hospizarbeit beginnt am 26. September 2025 im GesundheitsZentrum Geldern, Clemensstraße 4. An insgesamt sieben Wochenenden – jeweils freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr – werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisnah auf ihre spätere Tätigkeit als ehrenamtliche Hospizbegleiter vorbereitet. Der Kurs findet bis April 2026 einmal im Monat statt.

„Im Kern geht es bei der ehrenamtlichen Hospizarbeit darum, Zeit zu schenken. Das kann das Vorlesen aus der Zeitung sein, ein Gespräch oder das Schaffen von Freiräumen für die Angehörigen. Kurz: einfach da sein“, beschreibt Franziska Eickmans, eine der beiden Koordinatorinnen, die ehrenamtliche Hospizarbeit.

Die Begleitung findet je nach Bedarf etwa ein- bis zweimal pro Woche bei den Betroffenen zu Hause oder in stationären Pflegeeinrichtungen statt. Bei ihren Einsätzen werden die Ehrenamtlichen von den Koordinatorinnen qualifiziert begleitet.

Nicole Schoeters, ebenfalls Koordinatorin beim Caritasverband: „In einem rund 100-stündigen Befähigungs- und Sensibilisierungskurs werden die künftigen Begleiterinnen und Begleiter auf diese Aufgabe angemessen vorbereitet. Der Kurs umfasst unter anderem die Geschichte der Hospizarbeit, Grundprinzipien hospizlichen Denkens und Handelns, Symptome am Lebensende sowie Kommunikation im Allgemeinen und in schwierigen Situationen. Der Kurs setzt sich auch intensiv mit den eigenen Werten auseinander. Ebenso wird der eigene Umgang mit Krankheit, Sterben, Tod und Trauer thematisiert.“

Der Kurs richtet sich an alle, die lernen möchten, Sterbende und ihre Angehörigen respektvoll und mitfühlend zu begleiten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – Offenheit, Einfühlungsvermögen und Verlässlichkeit hingegen sehr willkommen.

Wer sich für diese sehr bereichernde Aufgabe interessiert, kann sich für weitere Informationen gerne an die Koordinatorinnen des Ambulanten Hospizdienstes der Caritas, Franziska Eickmans und Nicole Schoeters, wenden: Entweder telefonisch unter 02831-1322944 oder per E-Mail an hospizdienst@caritas-geldern.de.