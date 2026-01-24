Vor 15 Jahren starb der ehemalige Stadtdirektor Dr. Karl-Heinz Röser Gestatten Sie mir ein ganz privates Alaaf “

/ von Kevelaerer Blatt

Dr. Karl-Heinz Röser mit Hansgerd Kronenberg Foto: Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Dr. Karl-Heinz Röser

Es geschah im Jahr 1961, als Dr. Karl-Heinz Röser, Volljurist und Geschäftsführer beim Haus- und Grundbesitzerverein Bonn, in einer Vakanzen-Zeitschrift las, dass Kevelaer einen Stadtdirektor suchte. 1962 stieg Röser zum ersten Mal die Treppe zum alten (und damals einzigen) Rathaus hoch. Der Stadtrat erwartete seine Vorstellung: der Beginn einer langen Dienstzeit.

Viele der Einrichtungen, die für Kevelaer bis heute bedeutend sind, entstanden in Rösers Amtszeit. Das Schulzentrum auf der Hüls zählt dazu. Es beendete die elende Wanderschaft von Klassen durchs Stadtgebiet. Das neue Rathaus entstand. Es bot für Rat und Verwaltung endlich angemessene Arbeitsbedingungen. Das Bühnenhaus entwickelte sich, ein Projekt, das Geld und Mut gekostet hatte: Denn die Stadt war vor der kommunalen Neuordnung 1969 nur halb so groß wie danach gewesen.

Überhaupt die Neuordnung. Sie war in den 22 Dienstjahren von Röser eine seiner größten Herausforderungen. Die „Fusion“ der bis 1969 selbstständigen Kommunen Kevelaer, Wi…