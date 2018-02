Kevelaer. In der vergangenen Woche hat sich erstmals in Kevelaer ein Gestaltungsbeirat aus fünf unabhängigen, nicht in Kevelaer ansässigen Experten konstituiert. Das Kevelaerer Blatt sprach mit dem frisch gewählten Beiratsvorsitzenden Prof. Dr. Franz Pesch.



Herr Dr. Pesch, was genau soll der Gestaltungsbeirat machen?

Der Gestaltungsbeirat arbeitet gemeinsam mit Politik, Verwaltung, Bauherren und Architekten an der Fortentwicklung der Baukultur in Kevelaer. Gebäude und Freiräume, die das Stadtbild zukünftig prägen, werden dem Beirat vorgestellt und besprochen.

Die Bauherrenschaft und beauftragte Architekten erhalten von den Beiräten Hinweise zur Verbesserung der Gestaltqualität. Diese Empfehlungen werden im Gespräch entwickelt und in einer Empfehlung schriftlich festgehalten. Der Beirat stellt Fachkenntnis und Erfahrung als kollegialen Rat zur Verfügung.

Was versprechen sich Politik und Verwaltung von Ihrer Arbeit?

Die immer wieder gelobte Schönheit unserer historischen Städte geht zurück auf die Verwendung regionaler Materialien, eine hervorragende Handwerkskultur und ein gemeinsames Verständnis von gutem Bauen. Diese gemeinsame Grundhaltung gibt es heute nicht mehr. Baumaterialien werden quer durch die Welt transportiert, Gestaltmerkmale werden zu Versatzstücken, Kunststoffe ersetzen natürliche Materialien. Ein toskanisches Haus kann man heute auch im Rheinland antreffen. Baukultur meint hingegen Bauen im Einklang mit dem Ort.

Wir Beiräte wollen dazu beitragen, Gestaltqualität z…

