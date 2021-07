Gute Ratschläge zu Inhalationsgebäude und Plümpe-Platz Gestaltungsbeirat besucht den Solegarten

Der Gestaltungsbeirat besuchte den Solegarten St. Jakob. Foto: nick

Das große Thema des Kevelaerer Gestaltungsbeirats ist und bleibt der Peter-Plümpe-Platz. Doch mit der Vorstellung des geplanten Inhalationsgebäudes am Gradierwerk (das KB berichtete) kam in der Zusammenkunft am heutigen Mittwoch, 14. Juli 2021, vor Ort ein für die Architekten, Raum- und Landschaftsplaner durchaus interessantes weiteres hinzu.

Die Sitzung begann mit einer Begehung. Bürgermeister Dominik Pichler erläuterte den Beiratsmitgliedern, für deren Ansichten sich auch zahlreiche Vertreter aus den Fraktionen der Parteien interessierten, in einem kurzen Abriss im Empfangsgebäude die Entstehungsgeschichte und Förderkulisse des Solegartens und des Gradierwerks.

Dann schlug einmal mehr die Stunde des Kasseler Architekten Peter Grund, der sich schon mit der spektakulären Gestaltung des Kevelaerer Gradierwerks in Form einer Jacobsmuschel in der Wallfartsstadt einen Namen gemacht hat. In gewohnt unaufgeregter Form stellte er die ersten Planungen vor, nachdem er mit dem Satz eingeleitet hatte: „Die Halle zwingt einen Planer mehr als in die Knie.“ Denn die Technik der Sole-Vernebelung sei recht neu und so gebe es keine historischen Vorbilder. „Dafür gibt es keine sicheren Trittsteine.“

Dennoch bewegte sich Grund auf sicherem Boden, wie die Reakti…