Gesellige Vereine spenden 3.000 Euro

Während der Versammlung der Geselligen Vereine übergab der festgebende Verein 2025, der Kevelaerer Sportverein (KSV), den Reinerlös von 3.000 Euro an die Peter-Claßen-Stiftung sowie an die Bürgerstiftung „Seid Einig“.

Der Festkettenträger Christian Schick freute sich zusammen mit seinem Adjutanten Heinz Litjens, jeweils hälftig den Reinerlös an den Vorsitzenden der Peter-Claßen-Stiftung, Ralf Hermens, sowie an den Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Stefan Janssen, zu überreichen.

Die Peter-Claßen-Stiftung erhält somit 1.500 Euro und unterstützt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Kevelaerer Sportverein, um ihnen die Ausübung des Sports überhaupt ermöglichen zu können.

Die Bürgerstiftung „Seid Einig“, die ebenfalls 1.500 Euro erhalten hat, wurde 2008 anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Geselligen Vereine Kevelaer gegründet. Ziel der Gründung dieser Stiftung war es, Kindern und Jugendlichen, denen es aus familiären oder finanziellen Gründen nicht gut geht, den Zugang zum gesellschaftlichen Leben in der Stadt zu ermöglichen.

Zusätzlich zu der Übergabe standen weitere Themen auf der Agenda der Versammlung. Nachdem der stellvertretende Präsident der Geselligen Vereine, Dominik Lemken, alle Vereinsvertretende begrüßen konnte, hielt er selbst eine kurze Rückschau zum Heimatabend 2025.

Im Anschluss daran folgte ein Ausblick auf die diesjährige Kirmesfeier am Himmelfahrtwochenende. Das Kirmesprogramm, welches traditionell mit der Kirmeseröffnung am Morgen des Christi Himmelfahrt startet und am Kirmesmontag mit einem großen Feuerwerk endet, steht und wird auch in Kürze veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr wird am Kirmessamstag, dem Hauptfesttag, dem Festkettenträger Christian Schick die Festkette übergeben.

Bereits heute sind alle Interessierten zu der feierlichen Übergabe um 9 Uhr am Alten Rathaus eingeladen.