Gesellige Vereine planen Heimatabend in WiDo als Präsenzveranstaltung

In einer Vorstandssitzung der Geselligen Vereine Winnekendonk gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern des aktuell festgebenden Vereins „Ons Derp“, des Musikvereins und Vorstandsmitgliedern des zukünftigen festgebenden Vereins SV Viktoria Winnekendonk, der sich am Heimatabend präsentieren wird, wurde über die Ausrichtung des diesjährigen Heimatabends beraten.

Der Termin der Veranstaltung steht bereits seit längerer Zeit fest: am Samstag, 2. April, wird er in der Öffentlichen Begegnungsstätte Winnekendonk stattfinden. „Alle Beteiligten waren sich einig, dass ein möglichst großer Anteil der Winnekendonker Vereine diesen Heimatabend miterleben sollte“, erklären die Verantwortlichen in einer entsprechenden Mitteilung. Da dies aufgrund der dynamischen Lage unter Umständen durch die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung weiter eingeschränkt werden wird, wird der Heimatabend von vornherein zwar als Präsenzveranstaltung geplant, soll jedoch zusätzlich live gestreamt werden. Die Bürger*innen Winnekendonks hätten damit die Möglichkeit, sich über ihre digitalen Endgeräte zuzuschalten. Es sei außerdem denkbar, dass sich Vereinsmitglieder bestimmter Vereine in Gruppen zusammenfinden und gemeinsam die Online-Veranstaltung verfolgen.

Einlasskontrolle und begrenzte Personenzahl

Für eine Präsenzveranstaltung gehen die Geselligen Vereine momentan von einer maximalen Besucherzahl von 220 Personen in der Öffentlichen Begegnungsstätte aus. Eine Security soll die Einlasskontrolle übernehmen. „In der nächsten Zeit werden entsprechende Angebote sowohl für die Security als für das Streamen der Veranstaltung eingeholt. Dies ist der aktuelle Planungsstand“, so die Verantwortlichen.

Auch unter verschärften Pandemie-Bedingungen solle die Veranstaltung durchaus stattfinden, dann jedoch mit noch weniger Publikum und im Extremfall sogar als reine Online-Veranstaltung. Die Geselligen Vereine Winnekendonk, der Heimatverein „Ons Derp“ und der Sportverein halten sich an dieser Stelle alle Möglichkeiten offen.

Über die Möglichkeit, Eintrittskarten für die einzelnen Vereine zu bestellen, werden die Organisator*innen rechtzeitig informieren. Im Vorfeld müssten noch einige Vorgespräche mit der Stadt Kevelaer geführt und Veränderungen der Coronaschutzverordnung abgewartet werden.

Die anwesenden Vereinsvertreter*innen sind jedoch willens, eine Veranstaltung auf jeden Fall auf die Beine zu stellen, damit das Gemeinschaftsleben des Golddorfes wieder auflebt.