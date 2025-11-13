Gesellige Vereine laden zur Gedenkfeier ein

Mit einer Messfeier in der Marienbasilika und anschließender Kranzniederlegung an der Gedenkstätte im Marienpark anlässlich des Volkstrauertages gedenken die Geselligen Vereine von Kevelaer am Sonntag, 16. November 2025.

Traditionell nehmen daran der Bürgermeister der Wallfahrtsstadt Kevelaer, der Ortvorsteher und Mitglieder der Ratsfraktionen teil.

Der Gottesdienst in der Marienbasilika beginnt um 10 Uhr, im Anschluss ziehen Fahnenabordnungen und Mitglieder der Vereine zum Marienpark, wo gegen 11.15 Uhr die Gedenkfeier beginnt. Im Marienpark werden im Beisein aller angeschlossenen Vereine durch das Präsidium der Geselligen Vereine sowie den Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und den Ortsvorsteher Peter Hohl Kränze niedergelegt. Im Vorhinein singt der Kevelaerer Männer-Gesang-Verein und der Festkettenträger, Christian Schick vom Kevelaerer Sportverein, hält eine Ansprache. Musikalisch begleiten die Gedenkfeier der Musikverein Kevelaer und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr. Zum Schluss ziehen die Vereine wieder zum Kapellenplatz, wo sich der Zug auflöst.

Die Geselligen Vereine laden alle Vereinsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger ein, an der Gedenkfeier teilzunehmen.