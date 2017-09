Geschmückte Weihnachtsbäume, Kunst, Weinfest und viele Spiele

Ein Familiengottesdienst eröffnete das Pfarrfest in St. Antonius. Im Anschluss gab es einen gemütlichen Abend für Jung und Alt mit vielen Gesprächen und guter Gemeinschaft. Zugezogene Gemeindemitglieder waren besonders herzlich eingeladen. Und so wurde es ein langer Abend im Weinzelt und am Bierstand. Nach der Messe ging es am Sonntag hinter der Kirche auf der Pfarrkirmes unter anderem mit Weinzelt…