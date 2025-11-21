Geschichtsgruppe veröffentlicht wieder Heimatkalender

Die Geschichtsgruppe der Geselligen Vereine freut sich, der Bevölkerung nach einjähriger Pause wieder einen Wandkalender zum Kauf anzubieten.

Bilder aus dem aktuellen und früherem Vereinsleben und historische Aufnahmen längst vergessener Zeiten schmücken den neuen Kalender.

So zeigt das Titelbild Tuschezeichnungen von der Urbanus-Pfarrkirche, der Overberg-Grundschule und dem Pastorat, die von Frau Marlene Kreuels gemalt wurden. Im Kalender bereits aufgenommen sind wichtige Termine von der Vereinsgemeinschaft.

12 schöne Schwarz-Weiß- und Farbmotive sind im Kalender abgedruckt, der in einer Größe von 15 x 46 cm mit Ringbindung angefertigt wurde. Auf der Rückseite des Deckblattes sind erklärende Hinweise zu den einzelnen Monatsfotografien verfügbar.

Der gesamte Reinerlös aus dem Verkauf dient der weiteren geschichtlichen Erforschung Winnekendonks.

Sollte ein Leser sich durch die Aktivitäten der Gruppe angesprochen fühlen, selbst mitwirken zu wollen, so würde sich die Geschichtsgemeinschaft über zusätzliche Hilfe sehr freuen. Informationen hierzu unter der Tel-Nr. 02832-80349.

Der Preis beträgt pro Kalender 5,00 €. Die Kalender werden am 29. und 30. November auf dem Adventsmarkt angeboten und sind danach im Bauernmarkt „Cladder“ erhältlich. Sie können aber selbstverständlich auch bei jedem Aktiven der Geschichtsgruppe erworben werden.