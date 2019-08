Mit so großem Zuspruch hatten die Organisatoren des Geschichts-Cafés zum Auftakt der Festwoche auf Keylaer nicht gerechnet: Kurzerhand wurde am Hubertushaus „angebaut“, so dass einige der Gäste den Vorträgen von draußen folgen konnten. Berichte zu den Aktionen der Festwoche „875 Jahre Keylaer“ lesen Sie in der kommenden Ausgabe des Kevelaerer Blattes. (Fotos: Nick)