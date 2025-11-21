Eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung Geschichte und Geschichten im und über das Museum

/ von Geertje Wallasch

In der Ausstellung erfuhren die Besucherinnen und Besucher mehr über interessante Hintergründe, die einen Bezug zum Niederrheinischen Museum haben. Foto: gee

Bei einem Besuch der aktuellen Ausstellung ‚Kunsthandwerk für den Niederrhein‘ – „Die Familien Vorfeld und Holtmann“ im Niederrheinischen Museum fällt auf, dass es nicht nur eine Sammlung niederrheinischer Keramiken ist, die zu sehen ist.

Hinter dieser Sonderausstellung zeigt sich Historie, die man besonders durch eine Führung detailreich erfährt. Indra Peters führt eine Stunde durch diese besondere Ausstellung und berichtet von Geschehem, das sogar bis zum Mittelalter zurückgeht. Auch wenn auf Wandtafeln einiges nachzulesen ist, vermittelt die Führung interessante Hintergründe, die einen unmittelbaren Bezug zu dem Museum haben.

„Diese Sammlung ein Glücksfall“, freut sich Peters. Die vielen verschiedenen Werke der Familien Vorfeld und Holtmann hat Arthur Dieter Happel-Vorfeld (1943 – 2020) gesammelt. Die Sammlung umfasst niederrheinische Irdenware, die seine Frau Veronika Vorfeld herstellte. Einzelne Teller, die ihre Mutter, Grethe Vorfeld-Holtmann, produ…