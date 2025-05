Im Kevelaerer Bühnenhaus begeisterten „Best of Musicals“ Gesanglich starke Emotionen entfesselt

/ von Franz Geib

„Elisabeth“ alias Diane Lübbert mit ihrem Franzl alias Patrick Stangl. Foto: FG

Na bitte, der Kevelaerer an sich präsentiert sich sicher in der Musicalwelt. Meint zumindest Florian Deuss. Und der muss es schließlich wissen, hat er doch als verantwortlicher Technischer Leiter am vergangenen Donnerstag im Konzert- und Bühnenhaus die Musicalstarlights „Best of Musicals“ präsentiert und während der kurzen Pause resümiert: „Das Publikum geht hier gut ab!“

Den Sternen offenbar ganz nah sein sollten die Gäste der rund zweistündigen Show in Kevelaers guter Kulturstube: Auf der minimalistisch gestalteten Bühne war nichts außer zwei Scheinwerfern und einigen Perlenvorhängen aufgebaut, und die Rückwand bedeckte allenfalls ein Netz aus hunderten funkelnder Leuchtdioden. Ansonsten blieb alles auf die Auftritte der Akteure in ihren prunkvollen Kostümen fokussiert, die das Publikum gleich zu Beginn mit Disneys „Tarzan“ in die Welt der großen Gefühle und spektakulärer Eindrücke mitnahmen.

Eine Leichtigkeit für Patrick Stangl (Tarzan) und Annemarie Reuter (Jane), die wie ihre Bühnenkollegen…