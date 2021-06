Gesamtzahl ist etwas geringer aufgrund Korrekturen

Am Sonntag, 27. Juni, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 11.365 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Aufgrund weiterer Überprüfungen und Bereinigungen der Datensätze im Gesundheitsamt sind dies neun weniger als am Freitag.

Insgesamt wurden 20 Datensätze korrigiert. Neu hinzugekommen sind seit Freitag elf Fälle in Bedburg-Hau (1), Emmerich am Rhein (3) und Kleve (7). Diese Neufälle wurden in der nachfolgenden Auflistung bereits den entsprechenden Kommunen zugeordnet.

Von den insgesamt 20 Korrekturen führten 12 Fälle bereits zu geringfügigen Änderungen der kommunalen Zahlen in Emmerich am Rhein, Kalkar, Wallfahrtsstadt Kevelaer, Kleve, Kranenburg und Straelen. Die restlichen acht Korrekturfälle sind noch in Bearbeitung.

Dies führt dazu, dass die Summe der einzelnen kommunalen Zahlen heute eine Gesamtzahl von 11.373 ergibt (acht mehr als die aktuelle LZG-Gesamtzahl). In den kommenden Tagen finden im Gesundheitsamt des Kreises Kleve weitere Überprüfungen und gegebenenfalls Korrekturen der Datensätze statt. Die bislang erfolgten Korrekturen betrafen insgesamt etwa 0,2 Prozent der vorliegenden gut 11.000 Datensätze.

Übersicht der Indexfälle:

469 in Bedburg-Hau, 1.306 in Emmerich am Rhein, 1.492 in Geldern, 1.091 in Goch, 430 in Issum, 383 in Kalkar, 357 in Kerken, 1.035 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.840 in Kleve, 470 in Kranenburg, 696 in Rees, 168 in Rheurdt, 637 in Straelen, 189 in Uedem, 272 in Wachtendonk und 538 in Weeze. Es befinden sich derzeit keine neuen Indexfälle in Bearbeitung.

Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

Von den insgesamt 11.365 bestätigten Corona-Fällen (LZG) gelten 11.143 als genesen; 188 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befindet sich aktuell 1 Person im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 7,7.

Der Verlauf der 7-Tages-Inzidenz ist Grundlage für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der „Corona-Notbremse“ des Bundes sowie der Corona-Schutzverordnung NRW. Das Land NRW stellt fest, ob diese Grenzwerte überschritten worden sind, indem es den Kreis Kleve in der Tabelle „Inzidenzstufen der Kreise und kreisfreien Städte“ einer bestimmten Inzidenzstufe zuordnet (https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw). Grundlage dafür sind ausschließlich die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwerte.

Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

So, 27.06. – 7,7*

Sa, 26.06. – 7,0

Fr., 25.06. – 6,7

Do., 24.06. – 6,7

Mi., 23.06. – 5,8

Di, 22.06. – 6,4

Mo., 21.06. – 7,0

So., 20.06. – 8,0*