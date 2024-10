Gerd Baumgärtner verstorben

Das St. Martinskomitee Kevelaer e. V. trauert um seinen Vizepräsidenten Gerd Baumgärtner. Im Alter von 74 Jahren ist Gerd Baumgärtner am 1. Oktober in den Nachmittagsstunden verstorben. Seine schwere Erkrankung machte es ihm in den letzten Jahren nicht möglich, seine Tätigkeit im Vorstand in gewohnter Weise fortzusetzen.

Gerd Baumgärtner war in den vielen Jahren seiner Mitarbeit immer dann zur Stelle, wenn sein Einsatz gefragt war. Lange Zeit nahm er die Aufgabe an der Seite des langjährigen Präsidenten Manfred Jacobs wahr, besuchte so auch die Bewohner der Altenheime, die neben den Kindergarten- und Schulkindern alljährlich durch das St. Martinskomitee Kevelaer bedacht werden. Bei Vorbesprechungen zum alljährlichen Umzug, bei Planung und Umsetzung des Brauchtumsfestes brachte Gerd Baumgärtner sich beratend und unterstützend ein. Durch seine ruhige und bedachte Art trug er so zur gedeihlichen Komiteesarbeit bei. Für seine Mitstreiter in der Vereinsarbeit wird vor allem aber auch sein alljährlicher Einsatz beim Tütenpacken in Erinnerun

g bleiben. Hier konnten alle auch darauf vertrauen, dass über viele Jahre die Unterstützung durch seine Familie, durch Ehefrau und Töchter gewiss war.

„Wir nehmen Abschied von unserem Vorstandskollegen, von einer Kevelaerer Persönlichkeit aus den Bereichen Kirche und Wirtschaft, von einem Freund und liebenswerten Menschen; er wird in vielen Gedanken und Gesprächen bei uns sein – unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Mareile, seinen Töchtern und seiner gesamten Familie,“ so Bernd Pool als amtierender Präsident des St. Martinskomitees Kevelaer.