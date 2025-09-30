Geparkter Pkw beschädigt

An der Kroatenstraße in Kevelaer wurde am Donnerstag, 25. September 2025, ein geparkter weißer Mitsubishi Spacestar durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Wagen war in der Zeit von 14.15 bis 21.12 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Walbecker Straße abgestellt.

Bei dem Unfall, der vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht wurde, kam es zu einer Beschädigung des linken Außenspiegels des Mitsubishi. Der Fahrer oder die Fahrerin des unfallbeteiligten Fahrzeuges hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich zu erkennen zu geben.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.