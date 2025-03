Geparkter Ford Fiesta beschädigt

In Kevelaer wurde in der Zeit von Montag, 24. Februar 2025, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 25. Februar 2025, 12:40 Uhr, ein in einem Parkbereich zwischen Friedenstraße und Amsterdamer Straße geparkter blauer Ford Fiesta durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Ford war auf einem angemieteten Parkplatz, der von der Friedenstraße aus über eine Zufahrt zwischen den Häusern Nr. 24 und 26 aus zugänglich ist, abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde das Fahrzeug hinten links am Stoßfänger beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hat sich unerkannt entfernt. Das Verkehrskommissariat in Geldern hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.