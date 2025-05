Georg Vloet ist König der Bürger

Am vergangenen Samstag fand das alljährliche Vogelschießen der Bürger-Schützengesellschaft Kevelaer 1881 e.V. statt. „Premierenveranstaltung auf dem Bürgerplatz mitten im Zentrum der Wallfahrtsstadt Kevelaer“ – Ziel der Organisatoren erreicht – das Schießen wurde trotz des suboptimalen Wetters – der lang ersehnte Regen hätte durchaus noch einen Tag warten dürfen – zum großen Erfolg. Viele Besucher aus den Vereinen, viele Kevelaer Bürgerinnen und Bürger und Besucher der Stadt verfolgten den spannenden Wettkampf um die Preis- und Königswürde. Zuletzt war es Georg Vloet, der als König 2025 die Königskette tragen wird; zu seinem Adjutanten ernannte er seinen Sohn Manuel Vloet. Schützenvolk und Musik ließen den Abend bis in die Morgenstunden in den Räumlichkeiten des „Cafe Vloet“ ausklingen.

Bereits am Abend vor dem Schießen trafen sich die „Bürger“ zum Klotzschießen – doch in diesem Jahr hieß es immer wieder „Handanlegen“ bei Auf- und Abbauarbeiten. Vor dem Klotzschießen wurden der mobile Schießstand und Absperrgitter aufgebaut, Stühle, Tische und Schirme verladen; der Restaufbau erfolgte am frühen Samstagmorgen und am Samstagabend und Sonntagmorgen hieß es „aufräumen“. Beim Klotzschießen errang der amtierende König Markus Kaenders den Titel „Klotzkönig 2025“; diesen Preis errang er bereits zum dritten Mal und wurde so diesmal für kurze Zeit „Doppelkönig“ der Bürgerschützen.

Bei noch trockenem Wetter, bester Stimmung und sehr guter Beteiligung holte der Festzug König Markus Kaenders und Adjutant Jan Klucken an der Königsresidenz ab. Die Vorfreunde auf die Premierenveranstaltung war beim „Bierstopp“ allen Zugteilnehmern deutlich anzumerken. Und diese Stimmung durchzog den gesamten Schießwettbewerb. „Wetter kann man ignorieren“ – so könnte man die gute Stimmung auf dem Bürgerplatz wohl überschreiben oder auch: „wir lassen uns die gute Laune nicht verderben“. Das Schießen um die Preise wurde von Musikbeiträgen von Musikverein und Spielmannszug begleitet; die Einlage der VfR Unlimited Teens mit dem Tanzthema „Kinobesuch“ sorgte für große Aufmerksamkeit und anerkennenden Applaus.

Beim spannenden Wettstreit um die Königswürde fanden sich schließlich sieben Schützenbrüder ein und kämpften eifrig um den Titel „König 2025“. Der Bürgerplatz blieb gut gefüllt und Aufmerksamkeit und allgemeines Mitfiebern begleiteten den Höhepunkt des Vogelschießens. Mit dem 304. Schuss, davon 150 Schuss der Königsanwärter, gelang es letztlich Georg Vloet, den erstrebten Titel „König 2025“ zu erlangen.

Am Ende des Tages konnte festgestellt werden, dass die Premierenveranstaltung als gelungen angesehen werden kann und eine Wiederholung möglich und gewünscht ist. War es vielleicht gerade das Wetter, welches Schützen, Freunde und Unterstützer dazu anhielt, dabei zu sein, zu unterstützen und diese Idee mitzutragen – und das bis zum Ende? Da stellt sich doch die weitere Frage: Wäre bei gutem Wetter überhaupt genügend Platz für alle Besucher gewesen?

Die Antwort der Verantwortlichen lautet: „Danke für Eurer Kommen, für Eure Unterstützung und für das Mittragen dieser Idee – freuen wir uns nun auf unsere Kirmes frei nach dem Motto „Seid einig “. „Dass wir das alle gemeinsam können, haben wir bei diesem Vogelschießen eindrucksvoll bewiesen,“ so Präsident Stefan Boßmann.

Die Preisträger im Einzelnen:

1. Preis Präsident Stefan Boßmann (87. Schuss)

2. Preis Marcus Plümpe (151. Schuss)

3. Theo de Jong (154. Schuss).