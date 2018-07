Schon vor dem offiziellen Beginn des Radwandertages trafen die ersten Fahhrradfahrer am Peter-Plümpe-Platz ein, um sich vor der geöffneten Tür des Kevelaeer Marketings über die Streckenprofile zu informieren und sich den Stempel für die Strecke geben zu lassen.

„Wir haben selten so viele Leute hier gehabt, schon um zehn Uhr“, sagte Monika Metsch vom Kevelaer Marketing. Sie und ihre Kollegin hatten gut zu tun, um den Ansturm der interessierten Fahrerinnen und Fahrer zu bewältigen, die mehr über die fünf durch Kevelaer führenden Routen wissen wollten. „Wahrscheinlich liegt das am heißen Wetter, dass sie alle früher losfahren wollen“, konnte Metsch angesichts der vielen Zweiräder vor dem Rathaus aber nur mutmaßen.

Die Ehepaare Kozlik und Büchner waren extra mit dem Auto aus Leverkusen gekommen, um sich am Niederrhein auf den Weg zu machen, hatten den Wagen in Geldern stehen lassen. „Die Broschüre aus Kevelaer habe…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Genussfahrt auf zwei Rädern 0,49 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by