„Schon wieder eine Bäckerei?“ - Diese Frage hat Alexandra Biek, Inhaberin der „Biekerie“, vor der Eröffnung ihres Geschäftes in Kevelaer häufiger vernommen. Wer den Nachnamen der Inhaberin kennt, wird allerdings schnell merken, dass es sich hierbei um die Grundlage für den Geschäftsnamen handelt. Mit einer Bäckerei hat die Biekerie tatsächlich wenig gemeinsam. Im Inneren erwartet einen in gemütlicher, aufgeräumter Atmosphäre eine breite Palette an Produkten. Von Dekoartikeln über Schokolade, Liköre und Öl bis hin zu zahlreichen Teesorten und Gewürzen bietet die Biekerie wohl für fast jeden Geschmack etwas an. Am 2. Dezember 2019 hat Alexandra Biek das Geschäft an der Hauptstraße 45 eröffnet.