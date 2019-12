Generationenwechsel in der Galerie Kocken

Galerist Tobias Kocken präsentiert an der Hauptstraße den Künstler Christian Henze

Knapp drei Jahre nach dem Generationenwechsel präsentiert Galerist Tobias Kocken seine erste Ausstellung in den überregional bekannten Räumlichkeiten der Galerie Kocken an der Hauptstraße in Kevelaer. Gezeigt werden noch bis zum 31. Januar 2020 Gemälde des Künstlers Christian Henze, geb. 1975, Sohn des bekannten Spätimpressionisten Ingfried Henze-Morró. Auf über 40 Ölgemälden und Collagen werden Ansichten von Metropolen, Porträts berühmter Persönlichkeiten sowie Landschaftsbilder zu sehen sein.

Viele Bedenken

Ein Generationenwechsel ist immer mit vielen Bedenken verbunden, die es zu beachten gilt. Ein sauberer und steuerlich tragbarer Schnitt war nur durch die Beendigung der alten Firma des Vaters Ende 2016 und den Einzug der neuen Firma des Sohnes Anfang 2017 möglich. Blieb einzig die Zukunft der alten Räumlichkeiten; Pläne wurden geschmiedet, auf Wirtschaftlichkeit geprüft, wieder verworfen. Entschieden hat aber letztendlich der Kunde, so Tobias Kocken: Die Galerie Kocken muss ihren Platz auf der Hauptstraße behalten.

Mit diesem Beschluss nun hatte Galerist Tobias Kocken die nötige Planungssicherheit, um wieder Ausstellungen in der Galerie stattfinden zu lassen. Die Wahl traf den schon länger im Hause gezeigten, aber noch nie in einer Einzelausstellung gewürdigten Maler Christian Henze.

Biografie

Christian Henze wurde im November 1975 am Gardasee in Italien geboren, wo er auch heute noch lebt. Als Sohn des bekannten Spätimpressionisten Ingfried Henze-Morró ist er seit seiner frühesten Jugend mit dem künstlerischen Metier vertraut. Seine mehrjährige künstlerische Ausbildung begann Henze am Instituto d`Arte N. Nani in Verona, welches er als „Maestro d´Arte“ verließ.

Anschließend studierte er an der Accademia Belle Arti in Verona Malerei und Architektur. Prägend für die Entwicklung des jungen Künstlers war nicht nur das Erleben der Farbenwelt seines Vaters, sondern vor allem der von ihm sehr verehrte Prof. Guido Biroli, einer seiner Lehrer in Verona.

Sein Farbempfinden und seine künstlerische Aussagekraft wuchsen mit zahlreichen Studienreisen in die Anrainerländer des Mittelmeeres, aber auch in die USA. Cristian Henze gilt heute als junger Künstler mit großer Zukunft, wovon seine erfolgreichen Ausstellungen in den Metropolen Europas und der USA zeugen.