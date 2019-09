Gemütlichkeit hinter Schloss und Riegel

Kervenheimer Theatergruppe feiert runden Geburtstag hinter Gittern und will die Zuschauer in „Lach-Haft“ nehmen

„Residenz Schloss und Riegel“ heißt das neue Stück zum „140-jährigen Vereinsbestehen“ des Theatervereins Gemütlichkeit 1879 in Kervenheim. Die Komödie in drei Akten von Winni Abel spielt im Gefängnis. Die Proben laufen auf Hochtouren, die hochmotivierte Theatergruppe ist begeistert bei der Sache und alle freuen sich auf die Premiere, die am Samstag, 26. Oktober 2019, um 19.30 Uhr über die Bühne gehen soll. Vier Aufführungen werden im „Jubiläumsjahr 2019“ im Saale Brouwers in Kervenheim stattfinden.

Benefiz-Vorstellung

Am Sonntag, 27. Oktober 2019, um 18 Uhr, wird es eine Benefizveranstaltung mit Sektempfang und kleinem Imbiss geben. Der Theaterverein wird diesen Abend in den Dienst der guten Sache stellen unter dem Motto: Theater mit „Herz“ für Menschen mit Herzenswünschen und „Lichtblicke“ für Menschen aus unserer Region, die leider die Schattenseiten des Lebens erfahren mussten. Die Mandolinenfreunde aus Goch werden diesen besonderen Abend musikalisch einleiten, ebenfalls kostenlos, und somit diese gute Sache unterstützen.

Zu allen vier Aufführungen wird der Theaterverein eine große Tombola durchführen, mit attraktiven Hauptgewinnen und wertigen Preisen, die von ortsansässigen und benachbarten Sponsoren großzügig zur Verfügung gestellt wurden. Die Lose werden in den Pausen im Saal verkauft. Der gesamte Erlös dieses Benefiz-Theaterabends sowie auch der gesamte Erlös der großen Tombola gehen an die Aktion „Lichtblicke e.V.“ und an die Aktion „Herzenswünsche e. V. Niederrhein“.

Die Aktion „Lichtblicke e.V.“ unterstützt Menschen, besonders Kinder und Jugendliche aus der Region, die in materielle, finanzielle oder seelische Notlage geraten sind. Schwerpunktziele von Herzenswünsche-Niederrhein e.V. sind die Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen und die Erfüllung von Herzenswünschen für erkrankte Menschen. Die weiteren Aufführungen der beliebten Kervenheimer Laiendarsteller sind am Freitag, 1. November 2019 (Allerheiligen), um 19 Uhr und das Theaterspiel am Mittag findet am Sonntag, 3. November 2019, um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen statt.

Zum Inhalt der „Jubiläumsaufführung“:

Durch die Verkettung unglücklicher Umstände sind die Rentner Irmgard (Beate Gansen) und Hermann (Theo Bruckmann) nicht in ihrer Seniorenresidenz gelandet, sondern im Gefängnis. Dabei handelt es sich um ein dummes Missverständnis – doch Irmgard und Hermann sind überzeugt davon, dass sie nun in ihrer neuen Seniorenresidenz sind. Der Häftling Kalle (Georg Werner aus Winnekendonk) möchte eigentlich in zwei Wochen seine Doro heiraten, doch stattdessen sitzt er unschuldig im Kittchen. Die Menschen dort im Knast machen seinen Aufenthalt nicht gerade erträglicher.

Boris, ein Schlägertyp (Jonas Werner) sitzt wegen schwerer Straftaten und lässt sich von dem ganzen Szenario nur wenig beeindrucken. Da sind die hochnäsige Wirtschaftskriminelle Marlene (Gisela Franzen) und die prollige Kleinkriminelle Jacqueline (Michaela Leisten), die Aufseherin Frau Kunz (Anne Ophey), die die Gefangenen durch militärischen Drill zu disziplinieren versucht, und die junge Gefängnisdirektorin Frau Dr. Reschke (Simone Gansen), der ihre beruflichen und privaten Probleme über den Kopf wachsen. Sie hat ihrer Tante Irmgard und ihrem Onkel Hermann einen schönen Platz in einer guten Seniorenresidenz versprochen.

Hafterleichterung

Jacqueline und Kalle wittern jetzt ihre Chance: Wenn sie die beiden älteren Herrschaften in dem Glauben lassen und der Direktorin so zumindest dieses Problem vom Hals schaffen, könnten ihnen Hafterleichterungen winken und auch Kalle hätte für seine Hochzeit die Chance auf Hafturlaub. So wird aus dem „Bad-Girl“ das „Bett-Girl“ Jacqueline und aus dem Häftling Kalle ein von Arthrose geplagter Mitbewohner. Das Versteckspiel wird zum Spießrutenlauf, der in einem grandios komischen Chaos endet.

Die Regie führt das Spielleiterteam des Theatervereins, Susanne Lembert, Gisela Franzen und Michaela Leisten. Die Souffleuse ist Susanne Lembert. „Das Jubiläumsstück „Residenz Schloss und Riegel“ nimmt Sie, liebe Zuschauer, in Lach-Haft und Sie werden ein unvergessliches Abenteuer hinter Gittern erleben“, versprechen die Theatermacher aus Kervenheim und schreiben an die Adresse interessierter Laientheaterfans gerichtet: „Auch neue Theaterfreunde sind bei uns jederzeit willkommen, auch wenn Sie bisher noch nicht bei uns in Kervenheim waren. Es lohnt sich garantiert und wir versprechen Ihnen einen urgemütlichen, spannenden und lustigen Theaterabend/Mittag. Leidenschaftliche Laienschauspieler möchten Sie überzeugen!“

Karten, Preise und Vorverkauf

Eintrittspreise:

1. Aufführung am 26.10.2019 um 19.30 Uhr – 10 €

2. Benefizaufführung am 27.10. 2019 um 18 Uhr mit Sektempfang und Imbiss – 15 €

3. Aufführung (Allerheiligen) am 1.11.2019 um 19 Uhr – 10 €

4. Theater am Mittag mit Kaffee und Kuchen, Sonntag, 3.11.2019 um 15 Uhr – 15 €

Tickets gibt es ab sofort bei:

Bäckerei Kürvers, Schloßstraße 5 in 47627 Kervenheim

Volksbank an der Niers, Kevelaerer Straße 2 in 47626 Kevelaer – Winnekendonk

Provinzial-Versicherung, Marktstraße 17 in 47623 Kevelaer

Netz: www.tvg-kervenheim.de