Angefangen hat alles im Garten seiner Eltern, als Arthur Zilleckens mit zehn Jahren ein Gewächshaus geschenkt bekam „ Gemüseanbau-Party “ in WiDo

Großes Interesse am Gewächshaus von Arthur Zilleckens (r.). Foto: gee

Arthur Zilleckens ist ein leidenschaftlicher Gärtner und brennt für sein Thema. Das merkt man sofort, wenn man mit ihm über den Anbau von Gemüse spricht. Er möchte dazu beitragen, dass wieder mehr Wert auf die regionale Erzeugung von Lebensmitteln und auf einen gesunden Umgang mit der Natur gelegt wird. Biologischer Anbau ist ihm wichtig. An der Hochschule in Kleve studiert er „Agribusiness“. Nachhaltige Landwirtschaft möchte er betreiben, vielleicht mal durch ein eigenes Gartencenter, in dem er beraten und sein Wissen, sein Ausprobieren, weitergeben kann.

Nebenbei betreibt der Gelderner einen Online-Shop mit dem Namen „Bodenständig“, in dem er unter anderem über Gartenhilfen berät. Unter dem gleichen Namen gibt es einen YouTube-Kanal, auf dem Zilleckens Videos über die verschiedensten Garten-Themen und über die Nutztier-/Haustierhaltung veröffentlicht. Auch ein erstes eigenes Gartenmagazin „Bodenständig“ ist 2021 erschienen, in dem er Tipps mit zahlreichen Anregungen zur Gartengestaltung und Gartenarbeit gibt.