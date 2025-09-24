Gemeinschaftskunstwerke beim Huckepack-Festival

Vom 25. bis zum 27. September findet in der Wallfahrtsstadt Kevelaer das zweite Inklusive Amateuertheatertreffen NRW „Huckepack 2.0“ statt (das KB berichtete).

Das Kevelaerer Kunst- und Kreativnetzwerk „wirKsam e.V. „ ist Kooperationspartner des Festivals, das von der Theaterwerkstatt Haus Freudenberg organisiert wird. Ergänzend zum Festivalprogramm werden die Aktiven von wirKsam e.V. eine öffentliche Kunstaktion starten.

Gemeinsam mit Passanten und Gästen des Festivals werden am Freitag, 26. September, und Samstag, 27. September, jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, vor dem Bühnenhaus große Gemeinschaftskunstwerke entstehen.

„Wir möchten ganz herzlich alle Menschen einladen zum Festival zu kommen, Tickets gibt es schon für 10 Euro pro Tag – bereichernde Begegnungen und tolle Theatererlebnisse sind garantiert!“ freut sich Anne van Rennings, Vorsitzende von wirKsam e.V., auf drei außergewöhnliche Tage in Kevelaer.

Sie lädt ein: „Ganz unabhängig vom Ticketkauf sind alle ganz herzlich eingeladen, vor dem Bühnenhaus mitzumalen und so auch etwas Festival-Luft zu schnuppern. Im Mittelpunkt stehen dabei individuelle Kreativität, Vielfalt und Begegnung“, erklärt van Rennings. „Wir versprechen: Es wird bunt! Jeder kann mitmachen!“

Unterstützt wird wirKsam e.V. von der Volksbank an der Niers und dem Fonds „Energie für Kevelaer“.

Alle Infos zum umfangreichen Festivalprogramm gibt es auf www.huckepack-festival.de.