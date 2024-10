Gemeinschaftlicher Gesang zur Ehre und zum Lobpreis Marias

Micha Zeiger aus Kevelaer sucht interessierte Menschen, die Freude am singen in Kevelaer haben und ihm bei der Durchführung seines neuen regelmäßigen Angebots ab den 8. November in der Antoniuskapelle Kevelaer helfen und die Treffen mit vorbereiten möchten. Er braucht da etwas Begleitung und Anleitung, da er dies zum ersten Mal anbietet, und freut sich, wenn Interessierte aus Kevelaer und vom Niederrhein dies mit gestalten. Ab Freitag, 8. November, lädt er regelmäßig jeden zweiten und dritten Freitag im Monat von 16 bis ca. 17 Uhr herzlich dazu ein, gemeinsam mit ihm in der Antoniuskapelle Kevelaer Marienlieder aus dem Gotteslob und das große Lourdeslied mit ihm zu singen. Wer zu Beginn um 16 Uhr nicht kann, kommt später einfach dazu.

Micha Zeiger ist von Geburt an ein Mensch mit geistiger Behinderung und Schmerzerkrankung im ganzen Körper und singt seit September 2012 in der Pfarrei St. Antonius und aktuell auch seit September 2024 in der Basilika-Musik Kevelaer.

Wer ihn dabei unterstützen und bei der Vorbereitung und Durchführung helfen möchte, kann sich dafür an die Pfarrgemeinde St. Antonius und an MichaZeiger78@gmail.com wenden. Die Pfarrgemeinde St. Antonius in Kevelaer ist erreichbar: Gelderner Str. 15a, 47623 Kevelaer, Telefon: 0 28 32 / 97 52 61-0, E-Mail: stantonius-kevelaer@bistum-muenster.de.

Sein großer Dank gilt Pfarrer Andreas Poorten von der Pfarrgemeinde St. Antonius in Kevelaer für das Einverständnis.