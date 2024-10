Gemeinsames Essen für alle

Zum gemeinsamen Mittagessen lud am Sonntag der Pfarreirat von St. Marien ein. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr war klar, dass man dieses Angebot fortführen wollte. Der Große Saal im Priesterhaus war vorbereitet für alle.

Wichtig ist dem Veranstalter: Eingeladen waren alle, egal ob alt oder jung, arm oder reich, nicht allein am Tisch zu sitzen, sondern gemeinsam mit vielen. 140 Gedecke gab es, davon 20 für die Hausgemeinschaft. 20 Minuten vor der Mittagzeit kamen die ersten Gäste und schnell waren der große Saal und die Nebenräume im Priesterhaus besetzt. Auf die Idee gekommen war Bruder Wolfgang Meyer, sagte Pfarrer Sebastian Frye. „Ich habe dies mal in einer anderen Gemeinde erlebt“, erklärte Bruder Wolfgang, das sei doch etwas Gutes, gerade zum Erntedankfest. Für die musikalische Begleitung des Mittags sorgten Clemens Aymans am Keyboard und Hubert Lemken mit seiner Gitarre. Beide machen das gerne ehrenamtlich ohne Gage für diesen Kreis.

Und dann konnten zum Ende der Veranstaltung auch noch zwei Schecks überreicht werden vom Pfarrfest zu Fronleichnam an die Tafel Kevelaer in Höhe von 2000 Euro und an die Petrus-Canisius-Bücherei in Höhe von 1.300 Euro.