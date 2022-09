Gemeinsamer Einsatz für den Klimaschutz

Die „Klima.Partner“ im Kreis Kleve sind kürzlich in Kevelaer zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit einigen Monaten zusammengekommen. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war ein Austausch in der Vergangenheit ausschließlich digital möglich.

Als „Klima.Partner“ haben sich die 16 Städte und Gemeinden sowie der Kreis Kleve zusammengeschlossen, um beim Thema Klimaschutz enger zusammenzuarbeiten. Seit der Gründung im Jahr 2019 findet ein regelmäßiger Informationsaustausch und eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Kommunen zum Thema Klimaschutz statt. Langfristiges Ziel ist, den Klimaschutz in den Kommunen zu verankern und Emissionen zu reduzieren.

Mittlerweile haben alle Kommunen eine feste Ansprechpartnerin oder einen festen Ansprechpartner für diesen Themenkomplex. Für Kevelaer ist die Klimaschutzmanagerin Lea Heuvelmann (Foto: hintere Reihe 2.v.r.) verantwortlich.

Fachkompetenzen einbringen

In der Wallfahrtsstadt trafen nun erstmals ausschließlich Mitarbeitende aufeinander, die sich im Kern mit diesen Themen befassen. Sie stehen den Bürgerinnen und Bürgern in den kommunalen Rathäusern und im Kreishaus als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Neben dem fachlichen Austausch planen die Klima.Partner auch Aktionen und Angebote für die Bevölkerung. So soll in einer Kooperation zum Beispiel eine kreisweite Veranstaltungsreihe noch in diesem Jahr starten und Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich sowohl bei Präsenz- als auch bei Online-Veranstaltungen zu aktuellen Themen wie Heizen oder Energiesparen zu informieren.

Weitere Informationen zu aktuellen Themen finden Interessierte auf den Internetseiten der Kommunen.